Seoul zählt mit seinen zehn Millionen Einwohnern als Megacity. Normalerweise ist die Stadt bekannt für ihre verstopften Straßen und überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel - außer am "Day of Silence". An diesem Tag schreibt Südkoreas Jugend landesweit die Zulassungsprüfung zur Universität, vergleichbar ist diese mit unserem Abitur. Eltern beten, Geschäfte öffnen später, die Polizei ist im Sondereinsatz - in der ganzen Stadt herrscht ein Ausnahmezustand.
