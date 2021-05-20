Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Thema u. a.: Vegane Geheimwaffen

ProSiebenFolge vom 20.05.2021
Thema u. a.: Vegane Geheimwaffen

Thema u. a.: Vegane GeheimwaffenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 20.05.2021: Thema u. a.: Vegane Geheimwaffen

31 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 12

Der Käse auf der Pizza, das Ei in der Carbonara oder ein knuspriger Bacon-Streifen - allesamt Lebensmittel, die man als Veganer eigentlich vermeidet. Alternativen gibt es inzwischen natürlich viele, doch diese schmecken oft nicht wie das Original. Für alle, denen der Verzicht deshalb schwerfällt, zeigt "Galileo" drei vegane Geheimwaffen, die beim Kochen garantiert überzeugen.

