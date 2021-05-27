Thema u. a.: Ein Leben unter PolizeischutzJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.05.2021: Thema u. a.: Ein Leben unter Polizeischutz
26 Min. Folge vom 27.05.2021
Er hat keinen festen Wohnsitz und ist in ständiger Begleitung des LKA: Abdel Samads Sicherheit steht seit acht Jahren unter Bedrohung. "Galileo" darf ihn in seinem Alltag und bei einer Reise begleiten. Er erzählt von seiner Geschichte und davon, wie er sein neues Leben meistert. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
