Galileo
Folge vom 31.05.2021: Episode 141
52 Min.Folge vom 31.05.2021Ab 12
Geht uns das Holz aus? Holz ist eines der beliebtesten Bauprodukte. Die Nachfrage nach dem nachwachsenden Produkt für den Bau von Häusern und Möbeln wird immer größer. Aber jetzt schlagen Schreiner und Zimmerer Alarm. Das Holz scheint auszugehen. Stimmt das wirklich? Galileo hat sich das mal angesehen. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen