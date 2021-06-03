Galileo
Folge vom 03.06.2021: Episode 144
30 Min.Folge vom 03.06.2021Ab 12
Sie halten unsere Städte sauber! Stadtreiniger sorgen dafür, dass unsere Städte schön sauber bleiben. Unser Reporter Harro hat sich diesen wichtigen Job mal angesehen. Mülleimer entleeren und Straße kehren sind dabei allerdings noch die angenehmeren Tätigkeiten. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen