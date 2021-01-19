Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 19.01.2021
Folge vom 19.01.2021: G-Testet Mystery Boxen

33 Min. Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Wundertüten und sogenannte "Mystery-Boxen" sind der neue Trend beim Online-Shopping. Egal ob von Technikanbietern oder privaten Verkäufern - Angebote gibt es viele. Das Versprechen: eine Überraschung, die mehr Wert ist als der Preis, der dafür gezahlt wurde. Was hinter diesen Versprechen steckt und wie es sich auswirkt, "Galileo" hat es getestet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

