Galileo
Folge vom 10.06.2021: Thema u. a.: Zehn Fragen an eine Lippenleserin
38 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 12
Wegen ihr halten sich die Fußballstars auf dem Spielfeld die Hand vor den Mund, wenn sie reden: Julia Probst ist professionelle Lippenleserin. Sobald sie einen freien Blick auf Gesichter hat, kann sie jedes gesprochene Wort übersetzen, ohne es zu hören. Wie sie damitbekannt geworden ist und wie es ihr so perfekt gelingt - "Galileo" hat nachgefragt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
