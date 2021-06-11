Galileo
Folge vom 11.06.2021: Thema u. a.: 5 Dinge: Tibet
Folge vom 11.06.2021
Wer glaubt, in Tibet würden nur Mönche leben, der irrt sich. Die chinesische Provinz ist das zu Hause von mehr als dreieinhalb Millionen Menschen. In über 4.000 Metern Höhe bringt ihr Alltag einige Besonderheiten Einheimischen auf gar keinen Fall verzichten können. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
