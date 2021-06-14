Galileo
Folge vom 14.06.2021: Episode 155
52 Min.Folge vom 14.06.2021Ab 12
AdventurezSommer, Sonne, Traumstrand? Urlaub geht auch ganz anders! Dark Tourism erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Anstatt Entspannung suchen die Urlauber hier Adrenalin und Nervenkitzel. Von einem Tauchgang zwischen radioaktiven Wracks, über einen stürmischen Trip ganz nahe an einen Tornado bis zur Verbrecherjagd mit Kopfgeldjägern. Galileo-Reporter testen die außergewöhnlichsten Urlaubs-Angebote der Welt. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
