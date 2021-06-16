Galileo
Folge vom 16.06.2021: Episode 157
51 Min.Folge vom 16.06.2021Ab 12
Die Art, wie wir wohnen, verändert sich: Sie wird nachhaltiger, smarter und manchmal auch ungewöhnlicher. Wie sieht das genau aus? Von den kleinsten bis zu den grünsten Wohnungen - "Galileo" zeigt innovative Wohnkonzepte. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
