Thema u. a.: Konsum-Kampf der GigantenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.06.2021: Thema u. a.: Konsum-Kampf der Giganten
51 Min.Folge vom 17.06.2021Ab 12
Der Wettstreit der Großkonzerne um die Beliebtheit und Aufmerksamkeit der Kund:innen nimmt immer stärker zu. Doch was nur wenige wissen: Nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Konsument:innen können davon profitieren. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen