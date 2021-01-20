Dafür oder Dagegen: Social-Media-SperreJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 20.01.2021: Dafür oder Dagegen: Social-Media-Sperre
51 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 12
Auf einmal ist Donald Trump offline - von einem Tag auf den anderen haben Twitter, Facebook, Instagram und weitere die Social-Media-Accounts des US-Präsidenten gesperrt. Ist das ein lange überfälliger Schritt gegen Hass im Netz? Oder ein gewaltiger Einschnitt für dieMeinungsfreiheit? Ein Sieg für die Vernunft oder doch eher Zensur? Die Zuschauer*innen können über die "Galileo"-App live entscheiden. Sind sie für oder gegen die Social-Media-Sperre? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
