Galileo
Folge vom 24.06.2021: Episode 165
25 Min.Folge vom 24.06.2021Ab 12
Rupert Murdoch ist einer der mächtigsten Männer der Medienwelt. Ihm gehört unter anderem Fox News, SKY, das Wall Street Journal und auch die Skandalzeitung "The Sun". Und genau DIE hat er gerade eingestellt. Einfach so. Angeblich manipuliert er skrupellos die Massen - nur um sein Imperium zu vergrößern! Aber wer ist eigentlich dieser Rupert Murdoch und woher hat er so viel Macht? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
