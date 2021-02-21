Galileo
Folge vom 21.02.2021: Lernen von den Besten
28 Min.
Ein neues Jahr hat begonnen und mit ihm viele neue Herausforderungen und Vorsätze. Da die Pandemie jedoch noch nicht bewältigt ist, fallen viele Planungen deswegen ins Wasser. Oder doch nicht? Fünf Menschen zeigen, wie man auch in der Pandemie das Leben, denAlltag und sogar die eigene Gesundheit verbessern kann. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
