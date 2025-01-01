Galileo
Thema u. a.: Can you save the planet?
Die Uhr tickt: Um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, müssen wir laut Expert:innen jetzt handeln.Aber was genau müssen wir tun? Wie sieht die Welt dann in den Jahren 2030, 2040 und 2050 aus? Und was passiert, wenn nichts gegen den Klimawandel unternommen wird? "Galileo" spielt das Best- und Worst-Case-Szenario durch.
