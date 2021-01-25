G-checkt: Wohnkonzepte auf dem WasserJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.01.2021: G-checkt: Wohnkonzepte auf dem Wasser
26 Min.Folge vom 25.01.2021Ab 12
Die Niederlande sind - im wahrsten Sinne des Wortes - nah am Wasser gebaut. Mehr als ein Viertel des Landes liegt unter dem Meeresspiegel. Deswegen haben die Niederländer ein neues Wohnkonzept entdeckt: schwimmende Häuser. Wie lebt es sich auf dem Wasser? "Galileo" hat eine Bewohnerin der weltgrößten schwimmenden Siedlung besucht. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen