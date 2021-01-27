Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Selfmade-Kampf gegen Diktaturen

ProSiebenFolge vom 27.01.2021
Selfmade-Kampf gegen Diktaturen

Selfmade-Kampf gegen DiktaturenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 27.01.2021: Selfmade-Kampf gegen Diktaturen

30 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 12

Auch 2021 gibt es weltweit noch über 20 Länder, die von Diktatoren geführt werden. Dazu zählen unter anderem Nordkorea, Venezuela und Belarus. Doch in all diesen Ländern gibt es Menschen, die sich nicht einschüchtern lassen und etwas verändern wollen. Sie alle haben ihren ganz eigenen Weg gefunden, für ihre Überzeugungen zu kämpfen. "Galileo" hat drei dieser Menschen gebeten, sich einen Tag lang zu filmen und ihren Kampf gegen die Diktatur zu dokumentieren. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen