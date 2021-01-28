Zehn Fragen an eine KleptomaninJetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.01.2021: Zehn Fragen an eine Kleptomanin
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Klauen kann süchtig machen. Skyler (Name von der Redaktion geändert) kennt dieses Gefühl, denn sie ist Kleptomanin: Sie stiehlt, um einen inneren Drang zu befriedigen. Obwohl die Sucht sie belastet, geht sie immer wieder los und klaut für den Kick. Dass sie unter Kleptomanie leidet, bemerkte sie erst nach Jahren. Symptome für diese Suchterkrankung sind nur schwer zu erkennen. "Galileo" hat sich gefragt, wie Kleptomanie einen Menschen verändert und Skyler getroffen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
