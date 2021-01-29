Galileo
Folge vom 29.01.2021: Pioniere der Forensik
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Im Arbeitsalltag der Kriminalpolizei sind heutzutage Methoden wie Spurensicherung, DNA-Analyse und Profiling allgegenwärtig. Doch das war nicht immer so. Viele Verbrechen könnten ohne die modernen Methoden niemals aufgeklärt werden. "Galileo" wirft einen Blick in die Geschichte der Forensik. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Enthält Produktplatzierungen