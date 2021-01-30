Galileo
Folge vom 30.01.2021: Top-Thema: Fleischersatz
49 Min.Folge vom 30.01.2021Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Ob im Sinne des Tierwohls oder aus Umweltschutzgründen: Immer mehr Menschen greifen im Supermarkt zu Fleischersatz-Produkten. Von Veggie-Nuggets bis hin zu pflanzlichem Fleisch in Form des tierischen Vorbilds Burger-Patty oder Schnitzel - zu beinahe jedem Fleischprodukt gibt es eine vegetarische Alternative. Ist die Weltbevölkerung damit satt zu bekommen? Liefern Fleischersatz-Produkte eine bessere CO2-Bilanz? Und wie gesund sind die vegetarischen Alternativen tatsächlich? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
