Sitz-Quiz: Funny Food interaktivJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 01.02.2021: Sitz-Quiz: Funny Food interaktiv
16 Min.Folge vom 01.02.2021Ab 12
Der interaktive Montag bei "Galileo". Diesmal: Essen mit außergewöhnlichen Namen. Aber wer kennt schon Gerichte wie: verstopfter Esel oder zerrissene Unterhose? Was genau verbirgt sich dahinter und wieso heißen die Gerichte so? Die Reporter Funda und Martin versuchen in einem Quiz, den Geheimnissen der kuriosen Köstlichkeiten auf die Spur zu kommen. Über die "Galileo"-App haben die Zuschauer*innen die Möglichkeit zum Mitraten. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen