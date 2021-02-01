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Galileo

Sitz-Quiz: Funny Food interaktiv

ProSiebenFolge vom 01.02.2021
Sitz-Quiz: Funny Food interaktiv

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Galileo

Folge vom 01.02.2021: Sitz-Quiz: Funny Food interaktiv

16 Min.Folge vom 01.02.2021Ab 12

Der interaktive Montag bei "Galileo". Diesmal: Essen mit außergewöhnlichen Namen. Aber wer kennt schon Gerichte wie: verstopfter Esel oder zerrissene Unterhose? Was genau verbirgt sich dahinter und wieso heißen die Gerichte so? Die Reporter Funda und Martin versuchen in einem Quiz, den Geheimnissen der kuriosen Köstlichkeiten auf die Spur zu kommen. Über die "Galileo"-App haben die Zuschauer*innen die Möglichkeit zum Mitraten. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

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