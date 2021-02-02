Zehn Fragen an einen DrogenkochJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 02.02.2021: Zehn Fragen an einen Drogenkoch
27 Min.Folge vom 02.02.2021Ab 12
"Garfield" ist ein deutscher Drogenkoch. Für seine Taten war er 13 Jahre im Gefängnis, heute schreibt er Bücher und engagiert sich für Drogenprävention. "Galileo" hat ihm zehn Fragen zu seinem Leben als Verbrecher gestellt und auch, wie er davon losgekommen ist. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen