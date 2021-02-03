Galileo
Folge vom 03.02.2021: X-Days: Paketshop Betreiber
32 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 12
Online-Shopping boomt in Zeiten von Corona: mehr Bestellungen, mehr Pakete. Besonders die Paketshop-Betreiber haben alle Hände voll zu tun. Aber wie sieht dieser Job eigentlich genau aus? Welche Arbeitsabläufe müssen eingehalten werden, damit die Pakete rechtzeitig ankommen? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler arbeitet zwei Tage in einem von Deutschlands 40.000 Paketshops. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen