Galileo
Folge vom 04.01.2021: Lost Place Scary Hotel
47 Min.Folge vom 04.01.2021Ab 12
Das Amber Court Hotel in den Bergen Malaysias macht mit seiner heruntergekommenen Fassade und dem nebeligen Umfeld einen äußerst grusligen Eindruck - ein Grund, wieso hier auch ein Horrorfilm gedreht wurde. Manche behaupten sogar, dass es in dem Hotel wirklich spuken würde. Und trotzdem soll man im Amber Court immer noch einchecken können. Wir sind nach Malaysia gereist, um herauszufinden, was es mit diesem gruseligen Lost Place wirklich auf sich hat. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
