Galileo
Folge vom 05.02.2021: So isst die Welt ... Teigtaschen
34 Min.Folge vom 05.02.2021Ab 12
Maultaschen, Ravioli oder Dumplings - Teigtaschen gibt es in allen möglichen Formen und fast jedes Land hat eine ganz eigene Kreation. "Galileo" macht sich auf den Weg und zeigt drei verschiedene Varianten dieser beliebten Leckerei. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
