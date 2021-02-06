Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Low Budget Auto-Upgrade

ProSiebenFolge vom 06.02.2021
Low Budget Auto-Upgrade

Galileo

Folge vom 06.02.2021: Low Budget Auto-Upgrade

48 Min.Folge vom 06.02.2021Ab 12

Neue Fahrzeuge werden durch modernste Assistenz-Systeme immer klüger und vor allem sicherer. Head-up-Display, Virtual-Cockpit, Spurhalte- und Bremsassistent: Das alles kostet viel Geld, das nicht jeder ausgeben kann oder will. Es muss aber nicht gleich ein neues Auto sein - schon für 3 bis 150 Euro soll man sein altes Fahrzeug auf den neuesten Stand aufrüsten können. "Galileo" hat das getestet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

