Galileo
Folge vom 11.02.2021: Thema u. a.: Der Musk-Clan
30 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 12
Raketenstarts, schnelle E-Autos und ein Netz aus tausenden Satelliten: Ohne Zweifel ist Elon Musk einer der erfolgreichsten Unternehmer unserer Zeit. Doch hinter jedem großen Erfolg steckt immer auch ein starkes Team. Aber wer sind die Menschen, die Musks Erfolge möglich machen? "Galileo" hat es herausgefunden. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen