Thema u. a.: Künstliche Haut gegen TierversucheJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.02.2021: Thema u. a.: Künstliche Haut gegen Tierversuche
33 Min.Folge vom 12.02.2021Ab 12
Um Menschen zu retten, wird in der Medizin unermüdlich daran geforscht, wie sich lebensbedrohliche Krankheiten besser behandeln lassen. Doch leider kommt die Forschung oft nicht ohne Tierversuche aus - bis jetzt. Denn Forscher haben eine lebensechte Haut mit dem 3D-Drucker nachgebaut. Ein Durchbruch, der tierische Versuchsobjekte in Zukunft hinfällig machen könnte. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen