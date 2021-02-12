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Galileo

Thema u. a.: Künstliche Haut gegen Tierversuche

ProSiebenFolge vom 12.02.2021
Thema u. a.: Künstliche Haut gegen Tierversuche

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Galileo

Folge vom 12.02.2021: Thema u. a.: Künstliche Haut gegen Tierversuche

33 Min.Folge vom 12.02.2021Ab 12

Um Menschen zu retten, wird in der Medizin unermüdlich daran geforscht, wie sich lebensbedrohliche Krankheiten besser behandeln lassen. Doch leider kommt die Forschung oft nicht ohne Tierversuche aus - bis jetzt. Denn Forscher haben eine lebensechte Haut mit dem 3D-Drucker nachgebaut. Ein Durchbruch, der tierische Versuchsobjekte in Zukunft hinfällig machen könnte. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

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