Galileo
Folge vom 14.02.2021: Galileo Plus: Inside Wohnen
49 Min.Folge vom 14.02.2021Ab 12
Die eigenen vier Wände haben massiv an Bedeutung gewonnen. Noch nie war Wohnraum so wichtig wie heute - und gleichzeitig war Wohnen noch nie so teuer, vor allem in den Städten. Aber warum ist das so und was muss passieren, damit es zur Trendwende kommt? Sind Digitalisierung und Homeoffice die Lösung für ein günstigeres Leben - womöglich auf dem Land? Wer sind die Gewinner und Verlierer des Immobiliengeschäfts? Und wie kann bezahlbarer Wohnraum in Zukunft aussehen? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen