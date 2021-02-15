Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: Live-Abstimmung: Sollen wir entfallene Feiertage nachholen?

ProSiebenFolge vom 15.02.2021
Thema u. a.: Live-Abstimmung: Sollen wir entfallene Feiertage nachholen?

Thema u. a.: Live-Abstimmung: Sollen wir entfallene Feiertage nachholen?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 15.02.2021: Thema u. a.: Live-Abstimmung: Sollen wir entfallene Feiertage nachholen?

44 Min.Folge vom 15.02.2021Ab 12

2021 fallen außergewöhnlich viele Feiertage auf ein Wochenende. In Deutschland ist nun die Debatte entfacht, ob diese "entfallenen" Feiertage an einem Werktag nachgeholt werden sollen. "Galileo" spricht mit Entscheidern über die Pros und Contras. Per "Galileo"-App können die Zuschauer*innen zudem interaktiv ihre Meinung dazu abgeben. Sind sie dafür oder dagegen? Den Stand des Live-Votings gibt es in Echtzeit während der Sendung. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

Alle verfügbaren Folgen