Galileo
Folge vom 15.02.2021: Thema u. a.: Live-Abstimmung: Sollen wir entfallene Feiertage nachholen?
44 Min.Folge vom 15.02.2021Ab 12
2021 fallen außergewöhnlich viele Feiertage auf ein Wochenende. In Deutschland ist nun die Debatte entfacht, ob diese "entfallenen" Feiertage an einem Werktag nachgeholt werden sollen. "Galileo" spricht mit Entscheidern über die Pros und Contras. Per "Galileo"-App können die Zuschauer*innen zudem interaktiv ihre Meinung dazu abgeben. Sind sie dafür oder dagegen? Den Stand des Live-Votings gibt es in Echtzeit während der Sendung. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
