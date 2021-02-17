Thema u. a.: Zehn Fragen an ... Impfzentrum-MitarbeiterJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.02.2021: Thema u. a.: Zehn Fragen an ... Impfzentrum-Mitarbeiter
40 Min.Folge vom 17.02.2021Ab 12
Sie stehen an vorderster Impf-Front: Die vielen, teils freiwilligen, Mitarbeiter:innen in den deutschen Impfzentren. Ein großer Teil ihrer Arbeit besteht derzeit aus wochenlangem Warten auf neuen Impfstoff und Gesprächen mit frustrierten Impfwilligen, die hoffnungsvoll auf Termine warten. "Galileo" war einen Tag im Malteser-Impfzentrum in Eichstädt vor Ort und hat den Mitarbeiter:innen zehn persönliche Fragen gestellt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
