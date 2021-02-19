Thema u. a.: Die Ursprünge unserer heutigen FitnessgeräteJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.02.2021: Thema u. a.: Die Ursprünge unserer heutigen Fitnessgeräte
Millionen Deutsche vermissen sie: Fitnessstudios. Vor dem Lockdown trainierten landesweit noch 11,1 Millionen Sportbegeisterte in Studios. Damit ist Fitnesstraining die mitgliederstärkste und somit beliebteste Trainingsform in Deutschland - noch weit vor Fußball. Aber wer isteigentlich auf die Idee gekommen, ein Stück Metall zu stemmen, um fitter zu werden, oder auf einem unaufhaltsamen Band zu laufen, um abzunehmen? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
