Millionen Deutsche vermissen sie: Fitnessstudios. Vor dem Lockdown trainierten landesweit noch 11,1 Millionen Sportbegeisterte in Studios. Damit ist Fitnesstraining die mitgliederstärkste und somit beliebteste Trainingsform in Deutschland - noch weit vor Fußball. Aber wer isteigentlich auf die Idee gekommen, ein Stück Metall zu stemmen, um fitter zu werden, oder auf einem unaufhaltsamen Band zu laufen, um abzunehmen? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

