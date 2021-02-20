Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dschungel-Romantik und Großstadt-Trubel. Urlaub in Vietnam kann traumhaft sein. Aber das Land hat auch andere Seiten: eng, dunkel, heiß, stickig und mehrere Meter unter der Erde. Mit einer eher ungewöhnlichen Attraktion sollen Tourist:innen den Vietnamkrieg aus Sicht der Vietkong, der Soldaten, die damals gegen die Amerikaner gekämpft haben, erleben können. Makabrer Spaß oder echtes Erlebnis? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler hat an der extremen Tour teilgenommen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

