Thema u. a.: AdventureZ: Tunnel in VietnamJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 20.02.2021: Thema u. a.: AdventureZ: Tunnel in Vietnam
49 Min.Folge vom 20.02.2021Ab 12
Dschungel-Romantik und Großstadt-Trubel. Urlaub in Vietnam kann traumhaft sein. Aber das Land hat auch andere Seiten: eng, dunkel, heiß, stickig und mehrere Meter unter der Erde. Mit einer eher ungewöhnlichen Attraktion sollen Tourist:innen den Vietnamkrieg aus Sicht der Vietkong, der Soldaten, die damals gegen die Amerikaner gekämpft haben, erleben können. Makabrer Spaß oder echtes Erlebnis? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler hat an der extremen Tour teilgenommen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen