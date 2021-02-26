Thema u. a.: X-Days: Matratzen-FabrikJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 26.02.2021: Thema u. a.: X-Days: Matratzen-Fabrik
19 Min.Folge vom 26.02.2021Ab 12
Rund 24 Jahre des Lebens verbringen wir im Bett. Da ist es umso wichtiger, eine gute Matratze für einen erholsamen Schlaf zu haben. Der Großteil der Matratzen, auf denen wir schlafen, stammt aus China. Doch wie viel Handarbeit steckt eigentlich in unserer Matratze und wie läuft ein Arbeitstag in einer chinesischen Produktion ab? "Galileo" hat eine Matratzen-Fabrik in Huizhou im Süden Chinas besucht. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
