Galileo
Folge vom 01.03.2021: Thema u. a.: Paket-Logistik der Zukunft
Folge vom 01.03.2021
Paketdienste sind gefragter denn je. Ein Trend, der sich auch in Zukunft fortsetzen wird. Doch wie könnte eigentlich unsere zukünftige Paket-Logistik aussehen? Von intelligenten Versandboxen bis zu Lieferungen per Straßenbahn: "Galileo" stellt die neusten Trends vor, mit denen unsere Pakete in Zukunft noch effizienter zu uns kommen. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
