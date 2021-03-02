Thema u. a.: Green Hero: "unendlicher Laufschuh"Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 02.03.2021: Thema u. a.: Green Hero: "unendlicher Laufschuh"
Folge vom 02.03.2021
Acht Millionen Sportschuhe landen in Deutschland jährlich im Müll. Der häufigste Grund: abgelaufene Sohlen. Das ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel. Ein schwäbischer Erfinder will dem ein Ende setzen - mit einem Schuh, der angeblich ewig hält. "Galileo" hat sich den "unendlichen Laufschuh" genauer angeschaut. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen