Ein Waisenjunge ohne Beine wird zum Wrestling-Star und erobert die Herzen der Amerikaner. Was wie ein Hollywood-Klassiker klingt, ist eine wahre Geschichte. Jetzt will Zion Clark aus Ohio der erste Athlet werden, der sowohl bei den paralympischen als auch bei den olympischen Spielen triumphiert. "Galileo" hat den außergewöhnlichen Athleten getroffen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
