Galileo

ProSiebenFolge vom 05.03.2021
49 Min.Folge vom 05.03.2021Ab 12

Nicht nur Klopapier und Konserven sind in Zeiten von Corona heiß begehrte Waren. Auch Tiefkühlgerichte werden kräftig gehamstert. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, laufen viele Tiefkühllager derzeit auf Hochbetrieb. Doch wie arbeitet es sich im Dauereinsatz bei teilweise eisigen Temperaturen? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat mit angepackt und in einem Lager mitgearbeitet. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

