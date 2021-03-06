Thema u. a.: X-Days: GarnelenzuchtJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 06.03.2021: Thema u. a.: X-Days: Garnelenzucht
51 Min.Folge vom 06.03.2021Ab 12
Hierzulande werden sie in allen Varianten gegessen: Garnelen. Ihr natürlicher Lebensraum ist jedoch Vietnam, da wo Süß- und Salzwasser zusammenfließen. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler ist in das südostasiatische Land gereist und versucht sich als Garnelen-Züchter. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen