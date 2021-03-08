Thema u. a.: Pionierinnen des FrauenrechtsJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.03.2021: Thema u. a.: Pionierinnen des Frauenrechts
52 Min.Folge vom 08.03.2021Ab 12
Ein eigenes Bankkonto, ein eigener Führerschein oder die Bestimmung über den eigenen Job - alles Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind. Aber all das war für Frauen lange Zeit nicht einfach möglich. Zum Weltfrauentag präsentiert "Galileo" die Geschichte von vier Pionierinnen, die elementare Rechte für Frauen erkämpft haben. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
