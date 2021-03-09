Thema u. a.: Roboterhund "Spot" in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 09.03.2021: Thema u. a.: Roboterhund "Spot" in Deutschland
43 Min.Folge vom 09.03.2021Ab 12
Ob mit Tanzen oder Springen, der Roboterhund "Spot" des US-Herstellers Boston Dynamics ist bisher vor allem in beeindruckenden Internet-Videos in Erscheinung getreten. Aber jetzt ist er auch in Deutschland im praktischen Einsatz. Seine Aufgabe: Schäden an Autos erkennen. "Galileo" hat den Roboterhund bei seiner Arbeit begleitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen