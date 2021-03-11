Thema u. a.: Zehn Fragen an eine vegane RinderzüchterinJetzt kostenlos streamen
Vegan leben, aber Tiere schlachten - wie passt das zusammen? Anna Butz ist von Beruf Rinderzüchterin und sorgt dafür, dass es ihren Rindern gut geht, bevor sie in den Schlachthof kommen. Das Fleisch ihrer Tiere ist beliebt - denn es ist meist schon am Tag nach der Schlachtung ausverkauft. Aber warum macht sie das? Und wie lässt sich ihr Beruf mit ihrem Lebensstil vereinbaren? "Galileo" hat die vegane Rinderzüchterin getroffen und ihr zehn direkte Fragen gestellt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
