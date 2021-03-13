Galileo
Folge vom 13.03.2021: Thema u. a.: Die Waldküche
51 Min.Folge vom 13.03.2021Ab 12
Fichtennadeln, Lärchensprossen und die Wurzel eines Farns: Hört sich erstmal nicht essbar an. Barbara Untermarzoner macht genau das zu Gerichten. Sie ist eine sogenannte Waldköchin. Das heißt, sie kreiert ganze Menüs mit Pflanzen aus dem Wald. Die Gerichte sind simpel und die Zutaten kostenlos. Aber schmeckt das auch, was da am Ende auf dem Teller liegt?
