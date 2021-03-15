Thema u. a.: Stadt - Land - Held: Käse schmieren vs. Kohle verpackenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 15.03.2021: Thema u. a.: Stadt - Land - Held: Käse schmieren vs. Kohle verpacken
39 Min.Folge vom 15.03.2021Ab 12
400 Käselaibe bearbeiten oder sechs Tonnen Kohle verpacken - welcher Job ist härter? "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe und Vincent Dehler übernehmen für einen Tag die Knochenjobs wahrer Alltagshelden. Für Harro heißt das: 17 Kilo schwere Käselaibe einschmieren und in ein Regal hieven. Das ganze 400 Mal und im Wettlauf gegen die Zeit. Vincent darf währenddessen sechs Tonnen Kohle in Säcke verpacken und ausliefern. Wer von beiden macht seinen Job besser und hat den Sieg verdient? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
