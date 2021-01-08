Galileo
Folge vom 08.01.2021: Green Hero Sea Shepherd
45 Min.Folge vom 08.01.2021Ab 12
Keine Bezahlung, lange Arbeitszeiten, gefährliche Arbeitsbedingungen, extremes Wetter - das ist das Leben der Aktivisten der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Und trotzdem bewerben sich jedes Jahr allein in Deutschland Hunderte Freiwillige. "Galileo" begleitet die Organisation an Bord eines ihrer Schiffe, um mehr über sie und ihre Mission herauszufinden. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
