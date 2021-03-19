Thema u. a.: X-Days: Altkleider-SortiererJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.03.2021: Thema u. a.: X-Days: Altkleider-Sortierer
22 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 12
Während des Lockdowns nutzen viele Menschen die Zeit, um ihre Kleiderschränke auszumisten. So kommt eine große Masse an Klamotten in die Altkleider-Container. Doch bevor die Kleidung in andere Länder weiterverkauft wird, landen die meisten erst einmal in einer riesigen Sortier-Anlage in Rotterdam. Was es heißt, sich durch Berge von Klamotten zu wühlen und Altkleider zu sortieren - Reporter Vincent Dehler hat es zwei Tage lang für "Galileo" ausprobiert. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen