Thema u. a.: CyberkriminalitätJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.03.2021: Thema u. a.: Cyberkriminalität
27 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 12
Betrug, Fälschungen, Datenklau - mehr als jeder zweite Deutsche ist schon mit Cyberkriminalität in Kontakt gekommen. Beschleunigt durch die Digitalisierung schlagen Hacker und Online-Betrüger immer häufiger zu. "Galileo" trifft die, die gegen Kriminelle im Netzvorgehen und fragt sie, was jeder Einzelne tun kann, um sich vor Internetkriminalität zu schützen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen