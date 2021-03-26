Thema u. a.: Zehn Fragen an einen HypnotiseurJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 26.03.2021: Thema u. a.: Zehn Fragen an einen Hypnotiseur
28 Min. Ab 12
Hypnose: Ist das alles nur Fake oder steckt da wirklich mehr dahinter? Wie setzt man sie ein, wer ist leicht zu hypnotisieren und wofür wird sie heutzutage genutzt? "Galileo" hat einem Hypnotiseur zehn provokante Fragen gestellt und den ultimativen Test gemacht: Hat er es geschafft, das Team zu hypnotisieren? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
