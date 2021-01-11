Galileo
Folge vom 11.01.2021: Pioniere Softdrinks
29 Min.
123,5 Liter - so viele Softdrinks trinkt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass unsere Getränkemärkte heute voll von unterschiedlichen Softdrinks sind? Welche Erfindungen und Entwicklungen stecken hinter dem Siegeszug von Apfelschorle, Spezi und Co.? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
