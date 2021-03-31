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Galileo

Thema u. a.: Rulebreaker: Instantkaffee-Revoluzzer

ProSiebenFolge vom 31.03.2021
Thema u. a.: Rulebreaker: Instantkaffee-Revoluzzer

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Galileo

Folge vom 31.03.2021: Thema u. a.: Rulebreaker: Instantkaffee-Revoluzzer

51 Min.Folge vom 31.03.2021Ab 12

Wenn es um Instantkaffee geht, sind sich die meisten Menschen einig: Das kann nicht schmecken! Das Hamburger Startup "Blaek" hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Meinung zu ändern. Mit ihrem löslichen Kaffee wollen die Gründer den Instantkaffee-Markt revolutionieren. Ihr Motto lautet: schneller und besser! "Galileo" klärt, wie der Instantkaffee entsteht und wie er sich von den herkömmlichen Angeboten unterscheidet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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