Thema u. a.: Rulebreaker: Instantkaffee-RevoluzzerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 31.03.2021: Thema u. a.: Rulebreaker: Instantkaffee-Revoluzzer
51 Min.Folge vom 31.03.2021Ab 12
Wenn es um Instantkaffee geht, sind sich die meisten Menschen einig: Das kann nicht schmecken! Das Hamburger Startup "Blaek" hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Meinung zu ändern. Mit ihrem löslichen Kaffee wollen die Gründer den Instantkaffee-Markt revolutionieren. Ihr Motto lautet: schneller und besser! "Galileo" klärt, wie der Instantkaffee entsteht und wie er sich von den herkömmlichen Angeboten unterscheidet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen